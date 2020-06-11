Экс-военком Игорь Попов вновь пойдет в Верховный суд, чтобы обжаловать приговор
Шестой кассационный суд сегодня, 11 июня, оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций по делу бывшего военкома Тольятти Игоря Попова.
Напомним, летом 2015 года его задержали по подозрению в получении взятки со своего подчиненного Евгения Лисянского. Сам Попов заявил, что деньги ему подкинули во время обыска, а все уголовное дело «состряпано», чтобы убрать его с должности, на которой он мешал подчиненным брать деньги с призывников.
Первый приговор по этому делу в 2016 году был обвинительным: Попова признали виновным в получении взятки через посредника Николая Ксенафонтова и приговорили к 9 годам колонии со штрафом в 100 млн рублей.
Защита дошла до Верховного суда и там добилась отмены приговора и возвращения дела в Тольятти на новый пересмотр. Все дело в том, что адвокатам удалось восстановить запись с видеорегистратора, который ранее был установлен в кабинете Попова и зафиксировал, мягко говоря, странное поведение оперов при обыске: они крутились вокруг портфеля военкома, странно поглядывали на него, потом один заслонил коллег от камеры своей спиной. Эта запись каким-то образом исчезла с изъятого при обыске видеорегистратора, но адвокаты ее сумели восстановить.
Из портфеля Попова при обыске вдруг выпали те самые меченые деньгиФото: принтскрин видео.
Впрочем, по итогам нового рассмотрения этого дела в Тольятти в 2018 и 2019 годах суд вновь пришел к выводу о виновности бывшего военкома. На сей раз его приговорили к шести годам и десяти месяцам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей.
Защита подала апелляцию, но в начале года Самарский областной суд обвинительный приговор посчитал законным и обоснованным. Сегодня к такому же выводу пришел Шестой кассационный суд. Адвокаты уже высказали намерение писать новую жалобу - на сей раз в Верховный суд РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU