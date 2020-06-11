Экс-военком Игорь Попов вновь пойдет в Верховный суд, чтобы обжаловать приговор

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:55:38+03:00

Полиция явилась в кабинет бывшего военкома Попова (на фото в рубашке с длинным рукавом) летом 2015 года Фото: принтскрин видео.

Судебные тяжбы по этому делу длятся уже пять лет

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Шестой кассационный суд сегодня, 11 июня, оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций по делу бывшего военкома Тольятти Игоря Попова.

Напомним, летом 2015 года его задержали по подозрению в получении взятки со своего подчиненного Евгения Лисянского. Сам Попов заявил, что деньги ему подкинули во время обыска, а все уголовное дело «состряпано», чтобы убрать его с должности, на которой он мешал подчиненным брать деньги с призывников.

Первый приговор по этому делу в 2016 году был обвинительным: Попова признали виновным в получении взятки через посредника Николая Ксенафонтова и приговорили к 9 годам колонии со штрафом в 100 млн рублей.

Защита дошла до Верховного суда и там добилась отмены приговора и возвращения дела в Тольятти на новый пересмотр. Все дело в том, что адвокатам удалось восстановить запись с видеорегистратора, который ранее был установлен в кабинете Попова и зафиксировал, мягко говоря, странное поведение оперов при обыске: они крутились вокруг портфеля военкома, странно поглядывали на него, потом один заслонил коллег от камеры своей спиной. Эта запись каким-то образом исчезла с изъятого при обыске видеорегистратора, но адвокаты ее сумели восстановить.

Из портфеля Попова при обыске вдруг выпали те самые меченые деньгиФото: принтскрин видео.

Впрочем, по итогам нового рассмотрения этого дела в Тольятти в 2018 и 2019 годах суд вновь пришел к выводу о виновности бывшего военкома. На сей раз его приговорили к шести годам и десяти месяцам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей.

Защита подала апелляцию, но в начале года Самарский областной суд обвинительный приговор посчитал законным и обоснованным. Сегодня к такому же выводу пришел Шестой кассационный суд. Адвокаты уже высказали намерение писать новую жалобу - на сей раз в Верховный суд РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU