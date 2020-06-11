2020-06-11T17:02:24+03:00
Общество

В Самаре обсудят старт нового туристического проекта «Поехали!»

На понедельник назначен специальный брифинг
Егор ТКАЧЕНКО
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Подробнее о проекте можно узнать уже в понедельникПодробнее о проекте можно узнать уже в понедельникФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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15 июня в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства состоится онлайн-брифинг, в рамках которого эксперты обсудят запуск нового туристического проекта «Поехали!». Его цель – знакомство активных жителей региона и его гостей с достопримечательностями Самарской области.

– В рамках гостей выступят: руководитель департамента туризма министерства культуры региона Артур Абдрашитов, директор клуба конного туризма «Степное поле» Ирина Глинская, гендиректор ООО «Спутник-Гермес» Наталья Денисова, а также директор «Жигулевского заповедника» Юрий Краснобаев, – сообщили организаторы.

Прямую трансляцию брифинга можно будет посмотреть на сайте https://sova.info и www.vkonline.ru, а также в их группах в социальных сетях: https://vk.com/trk_gubernia, https://vk.com/vkonline1907, https://www.facebook.com/guberniatv.ru, https://www.facebook.com/volgacommunity/, http://ok.ru/group/52159147671764, https://ok.ru/www.vkonline.ru, https://twitter.com/TRK_Gubernia, https://twitter.com/VKonlineT. Начало трансляции в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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