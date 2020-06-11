Еще 90 человек в Самарской области вылечились от коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:21:33+03:00

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Сегодня, 11 июня, в Самарской области выросло число выздоровевших от коронавируса. 90 человек официально признаны здоровыми и выписаны из лечебных учреждений.

– 47 из них находились на стационарном лечении в клиниках области. Еще 43 пациента закончили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Сызрани и Чапаевске. Общее число выздоровевших достигло 1741 человека, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Всего в губернии зафиксировано 3470 заболевших. 37 из них спасти не удалось – они скончались. В области продолжает действовать ряд ограничений. В частности, самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU