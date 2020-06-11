2020-06-11T16:43:15+03:00
Общество

Самарский аэропорт Курумоч готов к летнему сезону

Здесь обновили разметку и технику и готовы круглосуточно принимать самолеты
Лариса СТЕПАНОВА
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Аэропорт готов к приему большого количества самолетов. Главное - чтобы закончилась пандемияАэропорт готов к приему большого количества самолетов. Главное - чтобы закончилась пандемияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарский аэропорт «Курумоч» полностью готов к летнему сезону. Об этом заявил исполнительный директор АО «Международный аэропорт «Курумоч» Михаил Берман. Он пояснил, что все работы по подготовке аэропорта к весенне-летнему сезону были выполнены в срок и сейчас аэропорт может в любой момент начать работать в полном объеме.

- Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток во всех крупных аэропортах снизился в общем на 85%, аэропорт «Курумоч», к сожалению, не стал исключением. В расписании пока нет международных рейсов, перелеты внутри России тоже сокращены. Однако технически мы готовы в любой момент перейти на работу в полном объеме, - пояснил Михаил Берман. – Мы обновили маркировку на поле, проверили состояние зданий, сооружений и парка техники, провели переобучение персонала.

В аэропорту предпринимаются все рекомендованные Роспотребнадзором меры санитарной безопасности. Во входной зоне и около стоек регистрации на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, на входе в аэропорт установлен тепловизор, измеряющий температуру, имеются санитайзеры, а внутри аэровокзала и на борту самолетов можно находиться только в защитных масках и перчатках. Если пассажир забыл их дома, то купить можно здесь же, в аптеке, по доступной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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