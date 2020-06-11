Стало известно, когда самарские выпускники получат аттестаты

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:04:05+03:00

Девятиклассники в этом году обошлись без ОГЭ, а вот выпускникам 11 классов ЕГЭ сдать придется Фото: Евгения ГУСЕВА

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Стало известно, когда выдадут аттестаты выпускникам школ в Самаре в 2020 году. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Самарской области. Все ребята, закончившие 9 и 11 классы в Самарской области, должны получить документ об образовании 15 июня.

- Обычно аттестаты выдавались после государственной итоговой аттестации, и мы все ждали соответствующий документ, который в этом году даст определенные исключения. Сейчас соответствующие федеральные документы приняты, - пояснили в министерстве образования Самарской области журналисту «КП-Самара». - Министр образования и науки Самарской области сегодня провел оперативное совещание по выдаче аттестатов выпускникам 9 и 11 классов школ региона. Все необходимые документы федерального уровня направлены в образовательные учреждения. 15 июня всем выпускникам будут выданы аттестаты об общем образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU