В Самаре прокуратура потребовала навести порядок на «Безымянском» кладбище
Прокуратура Самары выявила ряд нарушений на кладбище «Безымянское». Установлено, что оно находилось в заброшенном и неблагоустроенном состоянии. Поваленные деревья разрушили памятники и оградки. Восстановление осуществлялось гражданами за свой счет.
– Причиной таких нарушений было халатное отношение к содержанию и благоустройству погоста. Отсутствовал также контроль за доступом неограниченного количества людей на территорию, – говорится в сообщении надзорного органа.
Соответствующее представление с требованием устранить нарушения было отправлено департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Прокуроры будут следить за выполнением акта реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU