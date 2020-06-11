2020-06-11T17:33:54+03:00
Общество

В Самаре прокуратура потребовала навести порядок на «Безымянском» кладбище

К руководству возникли вопросы по благоустройству и содержанию
Владислав КИРСАНОВ
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Руководству необходимо привести все в порядок ФОТО: Прокуратура Самарской областиРуководству необходимо привести все в порядок ФОТО: Прокуратура Самарской области
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Прокуратура Самары выявила ряд нарушений на кладбище «Безымянское». Установлено, что оно находилось в заброшенном и неблагоустроенном состоянии. Поваленные деревья разрушили памятники и оградки. Восстановление осуществлялось гражданами за свой счет.

– Причиной таких нарушений было халатное отношение к содержанию и благоустройству погоста. Отсутствовал также контроль за доступом неограниченного количества людей на территорию, – говорится в сообщении надзорного органа.

Соответствующее представление с требованием устранить нарушения было отправлено департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Прокуроры будут следить за выполнением акта реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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