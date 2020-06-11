Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал о подготовке команды к возобновлению РПЛ
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России. Напомним, самарцы сыграют 19 июня на «Самара Арене» против «Ахмата». Ранее стало известно, при каких условиях пройдет этот поединок и сколько болельщиков допустят на трибуны.
– – В целом атмосфера хорошая, но и тренерский штаб, и мы – понимаем, сейчас не время для лишних шуток. Время на тренировках находится для улыбок и правильного настроения. Хотим выигрывать и радовать болельщиков. Все соскучились по футболу, рвутся в бой – по тренировкам это видно, – цитирует Чернова пресс-служба КС.
«Крылья» на данный момент находятся на предпоследнем месте. Коллектив из Грозного – последний. Отметим, что РПЛ по итогам сезона покинут последние две команды.
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Поединок состоится 19 июня на «Самара Арене» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU