Сотрудники АвтоВАЗа выложили из машин фразу «Спасибо врачам!»

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:19:12+03:00

Заводчане поблагодарили медиков за доблестную работу во время пандемии

Трудовой коллектив оценил вклад медиков в борьбу с коронавирусом

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Сегодня, 11 июня, на площадке отгрузки автомобилей АвтоВАЗа произошло необычное мероприятие. Сотрудники расставили продукцию завоза в виде надписи «Спасибо врачам!».

– Таким образом коллектив в очередной раз поблагодарил медицинских работников. Их вклад и самопожертвование в борьбе с коронавирусом неоценимы. Благодаря рекомендациям медиков завод нормализовал рабочие процессы, – сообщили представители автогиганта.

Отмечается, что АвтоВАЗ регулярно поддерживает медицинские службы не только словами благодарности. На заводе производится под заказ специализированная техника. Ее направляют экстренным службам. Это является одной из самых важных частей работы завода.

ИСТОЧНИК KP.RU