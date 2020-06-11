В Самаре круглосуточно строят школу на 5-й просеке
В Самаре продолжается активное строительство школы на 5-й просеке. По проекту первого этапа будет построено здание на 600 учеников. Сейчас строители закончили возводить фундамент и приступили к монтажу стен подвала будущего учебного заведения.
– Работы ведутся в круглосуточном режиме. Это сделано с согласия жителей микрорайона. Строительство первого корпуса ведется с опережением графика, – сообщает администрация Самары.
Отмечается, что закончить первый этап строители должны до конца текущего года. Здание будет трехэтажным. В ближайшее время начнется проектирование второго здания школы, которая будет рассчитана на 850 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU