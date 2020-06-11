2020-06-11T22:17:52+03:00
Общество

В Самаре круглосуточно строят школу на 5-й просеке

Жители микрорайона согласились на подобные условия
Владислав КИРСАНОВ
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Работы планируется закончить до конца года ФОТО: Администрация СамарыРаботы планируется закончить до конца года ФОТО: Администрация Самары
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В Самаре продолжается активное строительство школы на 5-й просеке. По проекту первого этапа будет построено здание на 600 учеников. Сейчас строители закончили возводить фундамент и приступили к монтажу стен подвала будущего учебного заведения.

– Работы ведутся в круглосуточном режиме. Это сделано с согласия жителей микрорайона. Строительство первого корпуса ведется с опережением графика, – сообщает администрация Самары.

Отмечается, что закончить первый этап строители должны до конца текущего года. Здание будет трехэтажным. В ближайшее время начнется проектирование второго здания школы, которая будет рассчитана на 850 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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