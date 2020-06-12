2020-06-11T23:33:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 12 июня 2020 года: сюрприз от АВТОВАЗа и самые заразные места

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 12 июня 2020 года: о чем нужно знать прямо сейчас
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В магазинах стоит быть особо осторожнымиВ магазинах стоит быть особо осторожнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Почти тысяча заболевших, закрытые парки и скверы, коронавирусные качели и планы на выходные - рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 12 июня 2020 года, только самые точные и заслуживающие доверия факты.

Еще 20 человек заразились коронавирусом в Тольятти за последние сутки. Число зараженных достигло 917. На интерактивной карте можно посмотреть распределение больных по районам. Улучшить работу позволит открытие ПЦР-лаборатории в городе. Сейчас там делают ремонт, его завершат к 21 июня,с 23 июня там будут планово проводить по тысяче исследований в сутки.

И хорошая новость: в Тольятти за два дня на 30% сократилось количество людей, которые обращаются с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все, кто уже находится под меднаблюдением, проверят, а других может и не быть!

Напомним, что в Тольятти действуют дополнительные ограничения - на движение транспорта, запрет посещения парков и лесов, а также набережной. Тольяттинцы, как и все жители региона, должны носить маску в общественных местах, магазинах и транспорте. Предпринимателей, которые требования не соблюдают, пообещали штрафовать, этого, конечно, не нужно никому.

Среди больных коронавирусом - 19 автовазовцев, 38 человек на карантине. Сотрудники крупнейшего завода города решили поддержать медиков, и выложили фразу "Спасибо, врачи" из машин на парковке. Получилось красиво. Еще 200 сотрудников автопредприятия присоединятся к народным дружинам и будут контролировать соблюдение санитарных правил жителями. При проверках делают акцент на предпринимателях, которые должны контролировать соблюдение масочного режима на территории своего магазина или салона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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