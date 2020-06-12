На начальника полиции из Сызрани завели уголовное дело

12 Июнь 2020 2020-06-11T23:46:33+03:00

10 июня его задержали силовики, подозревая во взятке в 350 тыс рублей

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Следственный комитет Самарской области сообщил, что в отношении начальника полиции из Сызрани уже возбудили уголовное дело. Андрея Гусарова задержали 10 июня: в кабинет к нему нагрянули сотрудники ФСБ, провели обыск.

Как сообщают в СУ СК РФ по Самарской области, мужчину подозревают в крупной взятке.

- По версии следствия, 10 июня 2020 года, находясь в своем служебном кабинете, получил через посредника взятку в виде денег на общую сумму 350 тысяч рублей за попустительство по службе в предпринимательской деятельности, - сообщили следователи.

Уголовное дело расследуют по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Андрей Гусаров задержан и 12 июня ему выберут меру пресечения. А следователям теперь предстоит собрать доказательства, которые подтвердят обвинения, разобраться во всех мотивах и поступках и деталях преступления. На это потребуется время.

Андрей Гусаров возглавляет сызранскую полицию с 2016 года. На этот пост он был назначен в марте и перевелся из Новокуйбышевска. Ему 54 года.

ИСТОЧНИК KP.RU