Самару в День России ждут жара и грозы

11 Июнь 2020 2020-06-12T00:00:53+03:00

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Жёлтый уровень опасности из-за тридцатиградусной жары и гроз снова объявили в Самарской области. Синоптики говорят, что день России в нашем регионе будет очень горячим и раскатистым. Предупреждением они поделились с МЧС и уже те довели его до сведения всех жителей.

Судя по данным синоптиков Приволжской УГМС, погода будет летней. Жара - изнуряющая, до 30 градусов, местами по области прогрохочут грозы, пройдёт кратковременный дождь. Жителей просят быть аккуратнее при выезде на природу, 12 июня это обычно день пикников, поездок на дачи. Но стоит помнить, что застолье в жару должно быть не слишком обильным и не сопровождаться обильным возлияниями.

От грозы тоже стоит поберечься, ведь молнии могут быть опасны, если вести себя на открытой местности неосторожно. Ну а уже в субботу в Самаре и области начнёт холода ь и это смогут заметить все. Температура снизится до 17-22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU