2020-06-12T00:00:53+03:00
Общество

Самару в День России ждут жара и грозы

Синоптики обещают жёлтый уровень опасности и природные катаклизмы 12 июня
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
В Самаре будет жаркоВ Самаре будет жаркоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жёлтый уровень опасности из-за тридцатиградусной жары и гроз снова объявили в Самарской области. Синоптики говорят, что день России в нашем регионе будет очень горячим и раскатистым. Предупреждением они поделились с МЧС и уже те довели его до сведения всех жителей.

Судя по данным синоптиков Приволжской УГМС, погода будет летней. Жара - изнуряющая, до 30 градусов, местами по области прогрохочут грозы, пройдёт кратковременный дождь. Жителей просят быть аккуратнее при выезде на природу, 12 июня это обычно день пикников, поездок на дачи. Но стоит помнить, что застолье в жару должно быть не слишком обильным и не сопровождаться обильным возлияниями.

От грозы тоже стоит поберечься, ведь молнии могут быть опасны, если вести себя на открытой местности неосторожно. Ну а уже в субботу в Самаре и области начнёт холода ь и это смогут заметить все. Температура снизится до 17-22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирусную Самару сравнили с другими регионами. Результат удивляет
На начальника полиции из Сызрани завели уголовное дело
В Самарской области выздоровела половина больных коронавирусом
Коронавирус в Самаре, последние новости на 12 июня 2020 года: ждем футбола и лекарства
В Самаре круглосуточно строят школу на 5-й просеке
Сотрудники АвтоВАЗа выложили из машин фразу «Спасибо врачам!»
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал о подготовке команды к возобновлению РПЛ
С 15 июня аэропорт Курумоч возвращается к круглосуточному режиму работы
В Самарской области в ДТП пострадало три ребенка и один взрослый
В Самаре прокуратура потребовала навести порядок на «Безымянском» кладбище
Стало известно, когда самарские выпускники получат аттестаты
Почти 270 нетрезвых водителей каждую неделю ловят на дорогах Самарской области
Самарский аэропорт Курумоч готов к летнему сезону
В Самару привезут российское лекарство от коронавируса. Оно помогает?
Еще 90 человек в Самарской области вылечились от коронавируса
В Самаре обсудят старт нового туристического проекта «Поехали!»
Названы самые зараженные коронавирусом территории Самарской области
Экс-военком Игорь Попов вновь пойдет в Верховный суд, чтобы обжаловать приговор
Самару сковали 8-балльные пробки
В Самаре на несколько дней перекроют участок улицы Ульяновской