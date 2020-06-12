2020-06-12T00:34:43+03:00
Общество

Первая репетиция Парада Победы 2020 в Самаре на площади Куйбышева пройдёт 12 июня

В репетиции Парада Победы в Самаре на площади Куйбышева примут участие только пешие колонны
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Тренировки на аэродроме завершилисьТренировки на аэродроме завершилисьФото: Кадр видео
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Первая репетиция Парада Победы в Самаре в 2020 году на площади Куйбышева состоится 12 июня, в день России. В этот день по площади пройдут только пешие колонны. Репетиции будут проходить в течение некоторого времени. А в День России военные также устроят флешмоб во время шествия по площади.

До этого военные тренировались на аэродроме Кряж. Здесь прошли уже несколько репетиций, последняя состоялась 11 июня с участием техники. При этом колонны получили от командующего парадом полковника Олексюка отчетную оценку, которая показывает, как они готовы к прохождению и над чем ещё стоит поработать.

Участие в Параде Победы в Самаре примут около 1700 человек и около 50 единиц военной техники. А в небе над площадью пролетят 2 сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 исверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. В небо поднимутся три вертолёта Ми-8 и пять Ми-2, этим займётся клуб ЦСК ВВС. Вертолетчики клуба будут пилотировать летательные средства.

Военные особенно подчёркивают, что о безопасности личного состава позаботятся. Всем выдадут маски и дезинфекцию.

Рассказываем о программе Парада Победы 24 июня 2020 года: полная программа праздника.

Заключительная репетиция Парада Победы на аэродроме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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