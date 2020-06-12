В Самарской области выздоровела половина больных коронавирусом

12 Июнь 2020 2020-06-12T00:45:31+03:00

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В Самарской области выздоровела практически половина из тех, кто за все время с марта заразился коронавирусной инфекцией. 11 июня выписались из больниц и с домашнего лечения еще 90 человек, всего поправились 1741 человек. При этом на 11 июня зарегистрировано 3470 случаев заражения за все время.

Это один из параметров, которых требуется достичь для снятия ограничений. Жители должны выздоравливать быстрее и чаще, чем заболевают. Стоит отметить, то за последние сутки заразились 111 человек, это немного больше, чем число выздоровевших.

90 людей, победивших коронавирус, за сутки - это настоящая победа и один из лучших результатов за всем время. Напомним, что скончались на данный момент 37 человек.

В регионе сегодня чаще стали находить больных в муниципальных районов. Это может быть связано с низкой дисциплиной местных жителей. Лидируют по-прежнему Самара, Тольятти и Сызрань. Врачи успешно борются с инфекцией и в этом им помогает самое современное оборудование. А еще в регион должны привести первое в России лекарство от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU