Коронавирусную Самару сравнили с другими регионами. Результат удивляет

12 Июнь 2020 2020-06-12T01:05:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова поделилась цифрами и сравнила Самарскую область с другими регионами. Выяснилось, что уровень заболеваемости на 100 тыс. человек населения в области в три раза ниже среднероссийского. напомним, что сейчас в регионе выявлено 3470 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент заболеваемости чуть выше 1.

В России же на 11 июня зарегистрировано 502 тыс зараженных коронавирусом. Самые пострадавшие регионы - кроме столичных - это Нижегородская и Свердловская области (здесь больше 13 и больше 8,5 тыс зараженных соответственно). Печальная ситуация в Ростовской области, здесь на 4,2 млн населения приходится 6954 заболевших, строчкой ниже - Дагестан, где был резкий рост заболеваемости и сейчас зарегистрировано более 6,2 тыс зараженных.

Ситуация в Самарской области лучше, чем в Татарстане, Чувашии, Саратовской области, хотя в целом все Поволжье можно отнести к благоприятной зоне. Наш регион находится на 31 месте в списке по числу зараженных.

Также мы отслеживаем, где больше всего болеют на территории Самарской области и какие районы самые эпидемиологически опасные.

ИСТОЧНИК KP.RU