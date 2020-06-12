2020-06-12T08:58:50+03:00
Происшествия

В Сызрани пьяный водитель мопеда отправил свою пассажирку в больницу

Сам водитель, хоть и ехал без шлема, никаких травм не получил
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия проводится проверкаПо факту происшествия проводится проверкаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера вечером, 11 июня, на улице Смирницкой в Сызрани произошло ДТП. Примерно в 20-00 26-летний пьяный водитель мопеда так разогнался, что не справился с управлением.

- Он съехал с дороги и совершил наезд на препятствие. В аварии не обошлось без пострадавших, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Серьезные травмы получила 30-летняя девушка, находившаяся на пассажирском месте. Она тоже была без шлем, как и парень за рулем. Даму госпитализировали медики скорой помощи. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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