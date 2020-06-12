В Самаре появились искусственные легкие и кровати-комбайны

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:36:57+03:00

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Глава информационного центра Самарской области Николай Ренц рассказал, какое новое оборудование появилось в самарских и тольяттинских больницах, благодаря выделенным на борьбу с коронавирусом миллионах рублей из бюджета. И это на самом деле прорыв.

В региональных больницах появились ИВЛ и мониторы слежения за пациентом, которые позволяют наблюдать в онлайн режиме сердечные ритмы, инвазивное и неинвазивное давление, количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе.

- Мы впервые получили увлажнители кислорода с высокой генерацией потока воздуха в легких, и теперь мы большое количество пациентов можем не доводить до такой опасной ситуации, как интубация на ИВЛ, - отметил Николай Ренц

Также по его словам больнице №5 в Тольятти удалось закупить 200 функциональных кроватей, это комбайн на колесах, который позволяет разместить человека так, как это нужно в его состоянии, чтобы за ним было легко ухаживать.

- Также мы получим оборудование ЭКМО - это искусственные легкие. Это позволяет, когда ткань легких настолько поражена и подвержена болезни, протезировать функцию дыхания и насыщать мембраны человека кислородом, - уточнил главврач пятой больницы. По его словам оборудование дорогое, расходные материалы на 1 пациента стоят до 450 тыс рублей.

Напомним, что в Самаре сейчас больше 3700 человек заразились коронавирусом с начала пандемии. Половина уже поправились. В последние дни число зараженных растет быстрее, чем обычно.

- Конечно, таких пациентов немного, но это позволит нам спасти больных, которые вчера могли бы погибнуть, - подчеркнул врач.

Искусственные легкие и кровати-комбайны: что еще появилось в самарских больницах благодаря коронавирусу.Как обстоят дела с коронавирусом в нашем регионе? Итоги дня подвёл глава информационного центра при оперативном штабе Николай Ренц. По его словам, новое оборудование в больницах помогло уберечь некоторых инфицированных от тяжёлой процедуры интубации и не переводить их на аппараты ИВЛ. Чем снабдили больницы Самарской области, смотрите в видео #коронавирус #самарскаяобласть #тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU