В Самаре 12 июня будут раздавать ленточки-триколоры

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:44:13+03:00

В День России- всем по триколору

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В этом году День России Самара празднует в условиях самоизоляции. Никаких праздничных гуляний, концертов, масштабных флешмобов. Но настроение праздника горожанам все-таки подарят. В отделении партии Единая Россия добровольцам Самары передали около 170 тыс ленточек-триколоров. Их в праздничный день будут раздавать в магазинах, на заправках. Кстати, еще 125 тыс уже получили жители населенных пунктов региона, их раздавали даже в общественном транспорте

Более 150 тысяч российских триколоров раздавали в крупных сетевых магазинах. Представители торговых сетей рассказали, что впервые участвовали в раздаче георгиевских ленточек благодаря Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а теперь решили присоединиться и к раздаче лент российского триколора.

- Главная цель акции – выступить настоящим патриотическим символом единения народа, связи гражданина со своей страной. В любой ситуации, при любой пандемии надо помнить, что мы все - вместе, что мы – одна страна», - отмечают партийцы всех муниципальных районов.

Волонтеры раздают ленточки уже несколько дней и в преддверии праздника спрос только растет. Кстати, ленточки-триколоры получают и те, кому привозят адресную помощь - пожилые люди в условиях самоизоляции. Также партийцы призывают поддержать праздничный настрой, приняв участие во флеш-мобах ко Дню России в социальных сетях на официальных страницах Самарского Регионального Отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» .

ИСТОЧНИК KP.RU