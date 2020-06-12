Жители Самарской области жалуются на списание со своих счетов президентских пособий на детей

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:51:42+03:00

Приставы рассказали, можно ли списывать деньги со счетов семей с детьми Фото: соцсети

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Сразу несколько жителей региона пожаловались на телефон доверия областного УФССП России, что с их счетов списываются деньги, предназначенные на детей. В том числе это касается и президентских выплат в размере 10 тысяч рублей, назначенных в качестве меры поддержки семьям в период коронавируса.

- Эти выплаты не должны удерживаться кредитными организациями в счет долга. Такие обращения рассматриваем не за 30-дневный срок, а в течение суток с момента их поступления, - рассказали судебные приставы.

В УФССП уверяют, что по отмене таких ограничений применяются незамедлительные меры. Жалобы граждане могу оставлять в социальных сетях. С 26 мая возобновился и личный прием - строго по записи. Оформить ее можно через электронный сервис "Запись на прием" http://r63.fssprus.ru/fssponline на официальном сайте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU