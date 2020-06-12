В Самаре молодой водитель "десятки" проехал на красный и отправил в больницу 5 человек

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:03:43+03:00

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Утром 12 июня в областной столице произошло серьезное ДТП. В результате аварии пострадали сразу пять человек.

Началось все с того, что примерно в 5-00 19-летний парень, управляя автомобилем ВАЗ-2110, на перекрестке улицы Вольской и проспекта Кирова проехал на красный и врезался в такси "Рено", за рулем которого находился 31-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадали водитель иномарки, водитель "десятки" и три несовершеннолетних пассажира 2004, 2006, 2006 годов рождения, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2110, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены скорой помощью в больницы. По факту аварии проводится проверка, по итогам которой полиция примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU