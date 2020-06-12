Жительница Сызрани на президентские деньги испекла торт в честь Владимира Путина
35-летняя Наталья Зорина из Сызрани испекла необычный торт. Пока ее дочь Алиса гуляла с бабушкой во дворе, женщина соорудила кондитерский шедевр с надписью "Спасибо, дядя Путин. +32142 рублей. Алиса, 4 года".
Как оказалось, таким образом Наталья поблагодарила президента России Владимира Путина за указ о выплатах специальных пособий мамам с детьми.
- Вот на банковскую карту сегодня перевели деньги. Когда дочь пришла домой, то была очень рада торту и с аппетитом кушала и сказала: "Спасибо дяде Путину", - передает слова Зориной "КТВ-Луч".
Наталья - мать-одиночка. Полученные 32 тысячи ее семья собирается потратить на ремонт, чтобы у Алисы была детская комната.
Напомним, что некоторые жители Самары жаловались, что их президентские пособия снимают со счетов кредитные организации. Судебные приставы заверили - так делать нельзя - и обещали разобраться.
ИСТОЧНИК KP.RU