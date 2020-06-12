2020-06-12T14:22:14+03:00
Общество

Жительница Сызрани на президентские деньги испекла торт в честь Владимира Путина

Таким образом Наталья Зорина решила отблагодарить главу государства за денежные пособия
Михаил ГОРЮНОВ
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Дочь Натальи хвалит необычный торт ФОТО: КТВ-ЛучДочь Натальи хвалит необычный торт ФОТО: КТВ-Луч
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35-летняя Наталья Зорина из Сызрани испекла необычный торт. Пока ее дочь Алиса гуляла с бабушкой во дворе, женщина соорудила кондитерский шедевр с надписью "Спасибо, дядя Путин. +32142 рублей. Алиса, 4 года".

Как оказалось, таким образом Наталья поблагодарила президента России Владимира Путина за указ о выплатах специальных пособий мамам с детьми.

- Вот на банковскую карту сегодня перевели деньги. Когда дочь пришла домой, то была очень рада торту и с аппетитом кушала и сказала: "Спасибо дяде Путину", - передает слова Зориной "КТВ-Луч".

Наталья - мать-одиночка. Полученные 32 тысячи ее семья собирается потратить на ремонт, чтобы у Алисы была детская комната.

Напомним, что некоторые жители Самары жаловались, что их президентские пособия снимают со счетов кредитные организации. Судебные приставы заверили - так делать нельзя - и обещали разобраться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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