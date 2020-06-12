Дмитрий Азаров передал самарским многодетным семьям гаджеты и пообщался с ними по видеосвязи

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:05:14+03:00

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12 июня, в День России, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в формате ВКС пообщался с многодетными семьями. Он признал, что такой способ совсем не заменяет личного присутствия, но это вынужденная мера и надо с ней пока мириться.

- Поздравил их с праздником и пожелал успехов, а юные жители рассказали мне о своих талантах и увлечениях! Для поддержки семей, в том числе тех, которые сегодня вышли на связь, передали гаджеты, чтобы ничто не мешало дистанционному обучению детей, - рассказал глава региона в своем Instagram-аккаунте.

Азаров отметил, что за период пандемии сотни ребят из многодетных семей области обеспечили техникой - 3222 компьютерами и 2200 смартфонами. Благодаря этому школьники могли добиться того, чтобы учебный процесс не прерывался.

ИСТОЧНИК KP.RU