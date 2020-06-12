На площади Куйбышева в Самаре музыканты, силовики и военные устроили яркий флешмоб
В Самарской области 12 июня во всю отмечают День России. Так, сегодня утром на площади Куйбышева состоялся праздничный флешмоб, в котором поучаствовали силовики, военные и музыканты.
- Парадные расчеты частей 2-й Гвардейской армии и подразделений силовых структур, а также солисты самарской оперы вместе исполнили гимн России, - рассказывают в правительстве региона.
Как отмечают в ГУ МВД России по региону, по площади также прошла организованная колонна с надувными шарами белого, синего и красного цветов. Ровно в 10 часов утра местного времени участники мероприятия одновременно произнесли три раза "С Днем России!", а также трехкратное "Ура!". Затем начался гимн, а после в небо выпустили стаю белых лебедей.
Добавим, что для безопасности перед акцией территорию площади обработали специальными машинами радиационной, химической и биологической защиты 2-й Гвардейской армии. Кроме того, все участники были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
В Самаре военные, силовики и музыканты спели гимн России на площади Куйбышева.
ИСТОЧНИК KP.RU