На площади Куйбышева в Самаре музыканты, силовики и военные устроили яркий флешмоб

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:09:21+03:00

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В Самарской области 12 июня во всю отмечают День России. Так, сегодня утром на площади Куйбышева состоялся праздничный флешмоб, в котором поучаствовали силовики, военные и музыканты.

- Парадные расчеты частей 2-й Гвардейской армии и подразделений силовых структур, а также солисты самарской оперы вместе исполнили гимн России, - рассказывают в правительстве региона.

Как отмечают в ГУ МВД России по региону, по площади также прошла организованная колонна с надувными шарами белого, синего и красного цветов. Ровно в 10 часов утра местного времени участники мероприятия одновременно произнесли три раза "С Днем России!", а также трехкратное "Ура!". Затем начался гимн, а после в небо выпустили стаю белых лебедей.

Добавим, что для безопасности перед акцией территорию площади обработали специальными машинами радиационной, химической и биологической защиты 2-й Гвардейской армии. Кроме того, все участники были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/784654" frameborder="0"></iframe> В Самаре военные, силовики и музыканты спели гимн России на площади Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU