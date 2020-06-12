2020-06-12T17:35:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области от коронавируса вылечились еще 106 человек

Из специализированных больниц выписаны 79 пациентов
Михаил ГОРЮНОВ
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Борьба с коронавирусом продолжаетсяБорьба с коронавирусом продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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12 июня стало известно о том, что от коронавируса в Самарской области вылечились еще 106 человек. Таким образом, в регионе на сегодняшний день выздоровели 1847 человек.

- В Самарской области из специализированных больниц выписаны 79 пациентов. Также завершили амбулаторное лечение 27 пациентов из Самары, Тольятти и Сызрани, - рассказывают в оперативном штабе региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что за минувшие сутки подтвердились еще 78 случаев заболевания covid-19 в Самарской области. Общее число заразившихся за все время теперь 3548. 40 человек не смогли побороть недуг и скончались, 3 из них накануне - двое мужчины и женщина.

За минувшие сутки проведено 5529 лабораторных исследований на КВИ. Их общее число - 217257.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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