В Чапаевске в ДТП с участием четырех машин пострадал 15-летний пешеход

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:09:01+03:00

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Вчера вечером, 11 июня, в Чапаевске произошло серьезное ДТП. На улице Чапаева примерно в 17-55 в аварии оказались задействованы сразу четыре автомобиля и пешеход.

- 40-летний водитель ВАЗ-2110 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с "Хондой Стрим", за рулем которой находился 39-летний мужчина, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

От удара иномарку развернуло на 180 градусов, и она сбила 15-ленего парня, стоявшего на правой обочине, а также врезалась в две припаркованные "девятки".

В результате случившегося пострадал подросток. Он повредил ногу. Сейчас ему рекомендовано амбулаторное лечение. По факту аварии полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU