В Тольятти на въезде в лес собрались экстренные службы. Что там произошло?
Жители Тольятти 12 июня, в пятницу, забили тревогу. Что-то случилось в лесу на улице Жукова. Там собрались экстренные службы.
- 15:30. Полиция, служба спасения, запустили дрон в небо, - рассказывают очевидцы.
Как оказалось, там действительно происходили события, достойные опасений. Кто-то решил присвоить природные ресурсы себе.
- В дежурную часть поступило сообщение, что в районе въезда в лес в Центральном районе неизвестные люди рубят лес. На место выезжали сотрудники полиции, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сейчас по факту происшествия собран проверочный материал. По итогам разбирательств стражи порядка примут процессуальное решение.
Экстренные службы собрались в лесу в Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU