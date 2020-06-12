2020-06-12T19:43:40+03:00
Происшествия

В Тольятти на въезде в лес собрались экстренные службы. Что там произошло?

Полицейские рассказали "КП-Самара" подробности случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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Местных жителей напугали происходящие событияМестных жителей напугали происходящие событияФото: соцсети
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Жители Тольятти 12 июня, в пятницу, забили тревогу. Что-то случилось в лесу на улице Жукова. Там собрались экстренные службы.

- 15:30. Полиция, служба спасения, запустили дрон в небо, - рассказывают очевидцы.

Как оказалось, там действительно происходили события, достойные опасений. Кто-то решил присвоить природные ресурсы себе.

- В дежурную часть поступило сообщение, что в районе въезда в лес в Центральном районе неизвестные люди рубят лес. На место выезжали сотрудники полиции, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас по факту происшествия собран проверочный материал. По итогам разбирательств стражи порядка примут процессуальное решение.

Экстренные службы собрались в лесу в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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