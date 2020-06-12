2020-06-12T20:00:19+03:00
Общество

На площади Славы в Самаре появился арт-объект в честь Дня России

Его создали волонтеры и молодой художник Семен Маверский
Михаил ГОРЮНОВ
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Вот такая красота появилась на площади Славы ФОТО: департамент по делам молодежиВот такая красота появилась на площади Славы ФОТО: департамент по делам молодежиФото: соцсети
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По всей стране в честь Дня России проходят различные праздничные мероприятия. Так, на площади Славы в Самаре волонтеры культуры совместно с волонтерами конституции и молодым художником Семеном Маверским создали красивый арт-объект - создали граффити "МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ" из 14 отдельных полотен.

- Каждая буква размером 1,5 на 1,5 метра олицетворяет определенную сторону жизни нашей страны: инновации, космос, патриотизм. Это событие стало финалом фестиваля граффити в регионе, - рассказывают в департаменте по делам молодежи минобрнауки Самарской области.

Напомним, что утром на площади Куйбышева в рамках празднования 12 июня военные, музыканты и силовики спели гимн нашей страны, а также запустили в небо белых голубей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На площади Славы в Самаре появился арт-объект в честь Дня России
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