В Тольятти две девочки пострадали в ДТП с участием "Калины" и "Приоры"

12 Июнь 2020 2020-06-12T21:48:11+03:00

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Сегодня ближе к вечеру, в пятницу 12 июня, серьезное ДТП произошло в Центральном районе Тольятти. Примерно в 17-50 там на пересечении Обводного и Санчелеевского шоссе столкнулись "Лада Калина" и "Лада Приора".

- Водитель одного из авто при повороте налево не уступил дорогу машине, двигающейся во встречном направлении. Пострадали 2 несовершеннолетних пассажира, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, травмы головы получили девочки, одной из которых 13 лет, а другой 14. Им назначено амбулаторное лечение. Сейчас по факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что утром еще трое детей пострадали в ДТП в Самаре. На проспекте Кирова молодой водитель "десятки" врезался в такси "Рено". Три несовершеннолетних пассажира пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU