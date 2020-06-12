2020-06-12T22:09:36+03:00
Происшествия

В Тольятти женщина носила в сумочке шприц с наркотиками

Полицейские нашли подозреваемую в ходе операции "наблюдение"
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование сейчас продолжаетсяРасследование сейчас продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники полиции Тольятти задержали 32-летнюю местную жительницу по подозрению в незаконном обороте наркотиков. На нее вышли в ходе оперативно-разыскного мероприятия "наблюдение".

- В ходе личного досмотра в присутствии понятых у нее в сумке нашли медицинский шприц с веществом светлого цвета. Эксперты показали, что это дезоморфин, массой 0,072 гр, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина заявила, что наркотик она хранила для личного употребления. К слову, подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу.

Сейчас на нее возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Расследование продолжается. Злоумышленнице грозит до трех лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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