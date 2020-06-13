В Самарской области побит 45-летний рекорд по осадкам

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:32:44+03:00

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Погода в Самарской области установила очередной рекорд. На этот раз был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение зафиксировали в пятницу, 12 июня, на станции в Новодевичье.

- Вчера максимальное количество осадков в Новодевичье составило 19 мм, что на 5,9 мм больше, чем прошлое значение. Был побит рекорд 1975 года, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Самарской области существенных осадков не будет. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем не поднимется выше 23 градусов, а ночью она будет держаться в пределах 9...14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU