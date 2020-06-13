2020-06-13T08:32:44+03:00
Общество

В Самарской области побит 45-летний рекорд по осадкам

Суточные значения были превышены в Новодевичье
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В Новодевичье 12 июня было дождливоВ Новодевичье 12 июня было дождливоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Погода в Самарской области установила очередной рекорд. На этот раз был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение зафиксировали в пятницу, 12 июня, на станции в Новодевичье.

- Вчера максимальное количество осадков в Новодевичье составило 19 мм, что на 5,9 мм больше, чем прошлое значение. Был побит рекорд 1975 года, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Самарской области существенных осадков не будет. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем не поднимется выше 23 градусов, а ночью она будет держаться в пределах 9...14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области продавщица магазина «баловалась» спайсом на работе
В Новокуйбышевске водитель «Сузуки» протаранил световую опору
В Самарской области побит 45-летний рекорд по осадкам
В Тольятти женщина носила в сумочке шприц с наркотиками
В Тольятти две девочки пострадали в ДТП с участием "Калины" и "Приоры"
На площади Славы в Самаре появился арт-объект в честь Дня России
В Тольятти на въезде в лес собрались экстренные службы. Что там произошло?
В Чапаевске в ДТП с участием четырех машин пострадал 15-летний пешеход
В Самарской области от коронавируса вылечились еще 106 человек
На площади Куйбышева в Самаре музыканты, силовики и военные устроили яркий флешмоб
Дмитрий Азаров передал самарским многодетным семьям гаджеты и пообщался с ними по видеосвязи
Жительница Сызрани на президентские деньги испекла торт в честь Владимира Путина
Медики рассказали, почему еще три человека с коронавирусом умерли в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 78 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса скончались еще три человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 12 июня 2020 года: подтвердились 78 случаев
В Самаре молодой водитель "десятки" проехал на красный и отправил в больницу 5 человек
Жители Самарской области жалуются на списание со своих счетов президентских пособий на детей
В Самаре 12 июня будут раздавать ленточки-триколоры
В Самаре появились искусственные легкие и кровати-комбайны
В Сызрани пьяный водитель мопеда отправил свою пассажирку в больницу
Первая репетиция Парада Победы 2020 в Самаре на площади Куйбышева пройдёт 12 июня
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 12 июня 2020 года: сюрприз от АВТОВАЗа и самые заразные места