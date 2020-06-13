2020-06-13T09:13:57+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске водитель «Сузуки» протаранил световую опору

Бетонный столб едва не рухнул на проезжую часть
Анастасия ФИЛАТОВА
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К счастью, авария обошлась без жертвК счастью, авария обошлась без жертвФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в пятницу, 12 июня, в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Примерно в 20:30 на улице Егорова автомобиль «Сузуки» влетел в столб.

- За рулем иномарки находился 58-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Бочарикова в направлении улицы Суворова, нарушил правила расположения авто на проезжей части и наехал на световую опору, которая стояла на тротуаре, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

У легковушки оказалась повреждена правая часть, серьезно пострадал и столб. Он едва не рухнул на дорогу, но удержался благодаря проводам и арматуре. Что касается водителя, то его доставили в ближайшую больницу. Медики оказали ему необходимую помощь, а потом отпустили домой. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии автомобилист был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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