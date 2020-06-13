В Самарской области продавщица магазина «баловалась» спайсом на работе
В Самарской области полицейские раскрыли еще один факт незаконного оборота наркотиков. Под подозрением — продавщица торгового павильона в Ставропольском районе. Стражи порядка заметили, что она имеет явные признаки наркотического опьянения и решили осмотреть магазин. В итоге они нашли сверток из фольги, в котором находилось около одного грамма спайса.
— Подозреваемая — 48-летняя жительница Тольятти. По словам женщины, она приобрела наркотик для личного употребления. Сейчас правдивость ее слов проверяют полицейские, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
На продавщицу завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, растений, содержащих наркотические средства». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU