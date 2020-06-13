В Самаре директора ООО наказали рублем за невыплату денег сотрудникам
В Самаре оштрафовали генерального директора одной из местных компаний. Мужчина долгое время не выдавал зарплату своим 15 работникам и в итоге накопил перед ними долг в более чем 1,5 млн рублей.
- Ранее в отношении руководителя ООО было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы». Однако, учитывая, что он привлекается в первый раз и что преступление было совершено средней тяжести, следствие направило ходатайство в суд о прекращении дела и назначении меры уголовно-правового характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Служители Фемиды просьбу удовлетворили и назначили мужчине судебный штраф. Теперь ему придется заплатить в доход государства 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU