2020-06-13T13:26:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области зафиксировали суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

По данным на 13 июня 2020 года в регионе выявили 146 новых пациентов с COVID-19
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе зафиксировали скачок заболевания COVID-19В регионе зафиксировали скачок заболевания COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Самарской области и не думает отступать. Если в пятницу, 12 июня, в регионе выявили 78 новых пациентов, то в субботу, 13 июня, почти в два раза больше - 146. Это новый суточный рекорд по числу заболевших.

Как сообщает региональный оперштаб, больше всего больных нашли в крупных городах области - Самаре и Тольятти. Общее же число заболевших в регионе сейчас составляет 3694 человека. Выздоровели 1847 пациентов, в том числе вчера лечение закончили 106 жителей региона.

К сожалению, не обошлось и без жертв. Сегодня стало известно о гибели еще трех человек. Это две женщины и мужчина. Все они старше 60 лет.

Напомним, что в Самарской области из-за коронавируса действуют ограничительные меры. Самарцы должны соблюдать самоизоляцию и масочный режим до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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