В Самаре в 2020 году дополнительно обновят 6 теплотрасс

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:40:09+03:00

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В Самаре продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Коммунальщики вовсю ремонтируют или перекладывают износившиеся теплотрассы. Изначально работы были запланированы на 15 участках, но теперь в этот список решили внести еще шесть.

- Сейчас идет ремонт на 11 участках: на улицах Гастелло, Рабочей, Ульяновской, Блюхера, Некрасовской, Печерской, Физкультурной, на проспекте Кирова и на пересечении проспекта Ленина и улицы Челюскинцев. В ближайшее время будут определены 6 объектов, которые попадут в дополнительный список, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары и отметили, что такая возможность появилась благодаря переходу городского округа в единый ценовой пояс.

Первый заместитель главы города Владимир Василенко уже назвал первый дополнительный участок, который отремонтируют в текущем году. Он будет связан со строительством школы на 5-ой просеке. Теплотрасса пройдет по улице Советской Армии. Ее протяженность составит 1 км 800 м.

ИСТОЧНИК KP.RU