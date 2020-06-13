Автобус № 36 возобновил движение в Самаре

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:31:39+03:00

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В Самаре вернулся на маршрут автобус № 36, который курсирует от совхоза «Рубежное» до Хлебной площади. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.

— Автобус № 36 — на маршруте. Поломку устранили. С сегодняшнего дня он на линии, — сообщили в твиттере представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».

Напомним, что в последние несколько дней автобус не ходил. Ранее в департаменте транспорта Самары исчезновение маршрута объяснили тем, что во время самоизоляции снизился пассажиропоток. Его хотели вернуть на линию после снятия режима самоизоляции. Все это время горожанам приходилось ездить на автобусе № 63, на маршрут которого добавили рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU