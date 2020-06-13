2020-06-13T20:35:28+03:00
Общество

В Самарской области из-за ремонтных работ изменят расписание трех электричек

Речь идет о тех поездах, которые ездят на участке «Кротовка — Новоотрадная»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Изменения коснутся поездов Самара - Похвистнево, Самара - НовоотраднаяИзменения коснутся поездов Самара - Похвистнево, Самара - НовоотраднаяФото: Архив "КП"
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В Самарской области несколько электричек три дня будут ходить по скорректированному расписанию. Изменения коснутся тех пригородных поездов, которые курсируют на участке «Кротовка — Новоотрадная».

- На этом перегоне с 15 по 17 июня запланированы ремонтные работы, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, поезд № 6504 Самара (отпр. 05.20) – Похвистнево (приб. 08.08) пока будет ездить по следующему графику: Самара (отпр. 05.20) – Георгиевка (06.45 - 07.01) – Похвистнево (приб. 08.24). Поезд № 6510 Самара (отпр. 08.57) – Похвистнево (приб. 11.44) будет приезжать в конечную точку на 10 минут позже. У него будет остановка на 11 минут в Георгиевке.

Кроме того, по-новому временно будет ходить поезд № 6530 Самара (отпр. 21.01) – Новоотрадная (приб. 22.47). Из-за остановки в Тургеневке на 11 минут на станцию Новоотрадная электричка будет прибывать в 23:14. Подробнее о расписании можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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