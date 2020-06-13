2020-06-13T21:30:57+03:00
Общество

На Самарскую область надвигаются гроза и шквалистый ветер

В регионе объявили штормовое предупреждение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Погода может ухудшиться в ближайшие 1-3 часаПогода может ухудшиться в ближайшие 1-3 часаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области вновь ухудшится погода. В ближайшие 1-3 часа в регион могут нагрянуть гроза и сильный ветер.

- В субботу, 13 июня, местами по Самарской области ожидается гроза, при которой возможно шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с. Такая погода сохранится до конца ночи и утром 14 июня, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим в регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Сотрудники МЧС призывают жителей губернии быть осторожнее на улицах, а при возможности вообще не выходить из дома. Водителям же советуют не отправляться в поездки на личном транспорте. Машины стоит припарковать вдали от деревьев или поставить их в гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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