На Самарскую область надвигаются гроза и шквалистый ветер

13 Июнь 2020 2020-06-13T21:30:57+03:00

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В Самарской области вновь ухудшится погода. В ближайшие 1-3 часа в регион могут нагрянуть гроза и сильный ветер.

- В субботу, 13 июня, местами по Самарской области ожидается гроза, при которой возможно шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с. Такая погода сохранится до конца ночи и утром 14 июня, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим в регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Сотрудники МЧС призывают жителей губернии быть осторожнее на улицах, а при возможности вообще не выходить из дома. Водителям же советуют не отправляться в поездки на личном транспорте. Машины стоит припарковать вдали от деревьев или поставить их в гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU