Коронавирус в Самаре, последние новости на 14 июня 2020 года: встреча кривых и неожиданная вспышка

14 Июнь 2020 2020-06-13T22:46:41+03:00

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Число людей, которые выздоровели от коронавируса в Самарской области, превысило число активных больных, в Самаре снова вспышка заболеваемости, другие районы не отстают, а в статистику внесли еще три смерти. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 14 июня 2020 года рассказываем прямо сейчас.

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на утро 14 июня достигло 3694 человек. Данные, напомним, обновляются ежедневно в 11.35 (самарское время). Только в Самаре за все время заболели больше 1500 человек. За последние сутки коронавирус в областной столице нашли у 68 человек - это абсолютный рекорд за все время. Причем 24 из них - это люди, которые контактировали с теми, кто заболел раньше. Также медики продолжают выявлять заболевших среди тех, кто по долгу службы проходит профосмотры. 12 июня стало известно о том, что заболели коронавирусом медики кардиоцентра. Часть отделений пришлось закрыть на карантин.

Погибли за сутки еще три человека: две пожилые женщины и 80-летний мужчина. Никаких сюрпризов - у всех были сопутствующие заболевания и из-за возраста бороться с болезнью им было нелегко и борьба оказалась неравной.

Сейчас "коронавирусная" ситуация в Самаре и области не самая простая. Такой вспышки как сегодня никто не ждал, хотя врачи и предупреждали, что коронавирус никуда не делся. При том, что на бумаге режим самоизоляции в регионе все еще действует, а текущие ограничения продлены до 16 июня, на деле люди живут практически обычной жизнью. На улице жарко, все с удовольствием отправляются на улицу, на природу. Но после последнего постановления губернатора жестче стали требовать соблюдение масочного режима в магазинах. А вот надеть маски на пассажиров общественного транспорта оказалось не так легко.

При этом, хоть вспышка и говорит о скрытых резервах вируса, есть и хорошие итоги. К 14 июня выздоровели 1889 человек в регионе. Это уже больше половины от общего числа зараженных и это говорит о том, что Самарская область прошла точку X, в которой пересеклись две кривые - зараженных и вылечившихся. В Москве такой показатель уже давно прошли, и этот фактор является одним из важных при решении о снятии ограничений.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров будет 15 июня решать, каким же будет режим самоизоляции после 16 июня. Будут ли снимать новые ограничения, окончательно скажет главный санитарный врач. Горожане ждут открытия спортивных клубов и ресторанов, но им нужно быть готовыми к тому, что на каждом новом этапе снятия ограничений все жестче будут контролировать соблюдение санитарных правил и норм каждым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU