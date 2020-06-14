Коронавирус в Тольятти, последние новости на 14 июня 2020 года: 40 новых пациентов и болеющий автозавод

14 Июнь 2020 2020-06-13T23:09:36+03:00

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970 зараженных человек за все время, новый рост количества случаев, новые пациенты на АВАТОВАЗе. Рассказываем последние новости про коронавирус на 14 июня 2020 года, которые достойны вашего внимания.

В Тольятти продолжает расти число зараженных коронавирусом. 9 июня в городе нашли только одного заболевшего, но больше так хорошо не было ни разу. 13 июня заболели 40 тольяттинцев, семеро из них контактировали с теми, кто уже болен, большинство же найдены среди тех, кто уже лечился от ОРВИ и пневмонии. Заболели и два сотрудника АВТОВАЗа- по данным профкома предприятия, это люди предпенсионного возраста. 39 заводчан находятся на карантине. В целом в регионе за сутки заболели 146 человек - это неприятный антирекорд. С другой стороны, выздоровела уже половина всех заболевших за все время пациентов.

Власти уже отмечали, что большинство зараженных в городе - это люди предпенсионного и пенсионного возраста, пожилые пациенты, которые очень тяжело переносят коварную инфекцию. Они заражаются в общественных местах и часто причиной служат более молодые и здоровые люди, которые становятся переносчиками инфекции, сами не зная об этом.

Интересно, что именно в Тольятти действуют самые строгие запреты и ограничения, это связано с тем, что ситуация с коронавирусом в автограде хуже, чем в среднем по области. Но и эти строгие меры не помогают, жители продолжают поступать в больницы. Хотя до этого главврач пятой больницы Николай Ренц отметил, что число пациентов с подозрением на коронавирус, которые поступают в приемный покой, снизилось.

Жителей Тольятти сегодня просят быть очень осторожными, не пренебрегать требованиями к безопасности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Взрослых просят объяснить правила детям: по данным оперативного штаба нарушать самоизоляцию чаще стали несовершеннолетние. С ними сотрудники полиции проводят беседу, в которой объясняют нормы и правила поведения. Но о масочном режиме и о санитарных ограничениях ребенку лучше узнать дома.

ИСТОЧНИК KP.RU