Синоптики рассказали, какой погодой в Самаре начнётся рабочая неделя
Синоптики поделились информацией о том, какой будет погода в Самаре в начале рабочей недели. По их данным уже с понедельника в областной столице будет прохладно и сухо. Температура воздуха будет колебаться в районе 19-24 градусов тепла. Но вот ветер будет дуть северо-восточный, из-за этого будет довольно не жарко.
Как отмечают в Приволжском УГМС, формировать погоду в начале недели будет гребень скандинавского антициклона. Из-за него прекратятся дожди и грозы, погода будет максимально сухой. Ночью температура тоже будет невысокой, 7-12 градусов.
А вот уже во вторник в регионе потеплеет до плюс 27 градусов. Ветер по-прежнему будет дуть достаточно холодный, будет малооблачно, без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU