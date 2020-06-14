2020-06-14T00:01:42+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой погодой в Самаре начнётся рабочая неделя

Уже с понедельника в городе прекратятся дожди
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Лето в этом году разнообразноеЛето в этом году разнообразное
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Синоптики поделились информацией о том, какой будет погода в Самаре в начале рабочей недели. По их данным уже с понедельника в областной столице будет прохладно и сухо. Температура воздуха будет колебаться в районе 19-24 градусов тепла. Но вот ветер будет дуть северо-восточный, из-за этого будет довольно не жарко.

Как отмечают в Приволжском УГМС, формировать погоду в начале недели будет гребень скандинавского антициклона. Из-за него прекратятся дожди и грозы, погода будет максимально сухой. Ночью температура тоже будет невысокой, 7-12 градусов.

А вот уже во вторник в регионе потеплеет до плюс 27 градусов. Ветер по-прежнему будет дуть достаточно холодный, будет малооблачно, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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