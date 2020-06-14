В Чапаевске планируют построить новый завод

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:07:16+03:00

Там будут производить бытовой и промышленный отбеливатель, средства дезинфекции и очистки и обеззараживания воды.

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В Чапаевске собираются открыть новый завод. Сообщается, что он будет высокотехнологичным и привлечет в город дополнительные инвестиции в размере 100 млн рублей. Там будут производить бытовой и промышленный отбеливатель, средства дезинфекции и очистки и обеззараживания воды. В завод вложат 97.8 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

- В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе. Правительству нужно стать локомотивом формирования новых проектов, - цитирует губернатора Самарской области Дмитрия Азарова пресс-служба регионального правительства.

Напомним, это второе предприятие, которое получит статус резидента ТОСЭР «Чапаевск». Первое – завод химикатов, где будут делать моющие, чистящие и дезинфицирующие средства.

ИСТОЧНИК KP.RU