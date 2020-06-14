В Самарской области мотоциклист сбил ребенка

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:01:22+03:00

12-летняя девочка, которая шла по проезжей части, сейчас в больнице

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В селе Верхний Сускан Ставропольского района Самарской области в субботу, 13 июня, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. 21-летний парень на мотоцикле сбил 12-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Ребенок сейчас в больнице.

- В районе 19:50 водитель на мотоцикле Staho Skyline без регистрационных знаков ехал по улице Школьной со стороны улицы Советской в направлении Лугового проезда. Около дома №12 мотоциклист не справился с управлением и наехал на девочку 2008 года рождения, которая шла по левой стороне проезжей части, - рассказали в облМВД.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU