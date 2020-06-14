Еще три человека умерли от коронавируса в Самарской области
В Самарской области скончались еще три человека с коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 14 июня. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе составило 46 человек.
- Скончались мужчина 74 лет, страдавший заболеванием бронхолегочной системы и онкологическим заболеванием; женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, - рассказали в оперативном штабе Самарской области.
Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 110 человек. Общее число заразившихся в Самарской области – 3 804. Из них почти половина (1 889 человек) поправилась.
ИСТОЧНИК KP.RU