Еще три человека умерли от коронавируса в Самарской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:32:27+03:00

У всех погибших за прошедшие сутки были сопутствующие заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области скончались еще три человека с коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 14 июня. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе составило 46 человек.

- Скончались мужчина 74 лет, страдавший заболеванием бронхолегочной системы и онкологическим заболеванием; женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, - рассказали в оперативном штабе Самарской области.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 110 человек. Общее число заразившихся в Самарской области – 3 804. Из них почти половина (1 889 человек) поправилась.

ИСТОЧНИК KP.RU