Вот что не хватало! Саратовский музыкант в стихах порадовался предложению о ссылке Ефремова

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:58:04+03:00

Актер и исполнитель Василий Уриевский счаитает, что такого культурного феномена на его родине и не хватало

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В соседнем Саратове все продолжают активно обсуждать высказанное питерским актером Андреем Ургантом предложение. Тот, отвечая журналисту КП-Санкт-Петербург на вопрос о Михаиле Ефремове порекомендовал отправить его выступать в Саратов. Мол, это оторвет его от роскоши и заставит жить работой.

Саратовский музыкант, постоянный участник самарских Метафеста и Грушинского фестиваля Василий Уриевский на предложение отреагировал в стихах. Он порадовался за свою малую родину - мол, такого культурного феномена здесь никогда не видывали. И теперь-то культура пойдет вперед семимильным шагами, а зрители - почитатели талантов - будут рыдать от счастья на галерке. Ролик, где Василий от всей души восторгается грядущим расцветом саратовской театральной культуры, разместило издание "КП-Саратов".

Худрук самарского драмтеатра тоже высказался по поводу "ссылки" автера в глубинку, отреагировав на это с юмором.

Напомним, что Михаил Ефремов был пьяным за рулем. Его машина столкнулась с фургоном, за рулем которого был мужчина из Рязани. Он погиб. Актер извинился перед семьей умершего Сергея Захарова и выразил готовность принять наказание. Родные погибшего не приняли извинения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/784785" frameborder="0"></iframe> На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский театр ответили в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU