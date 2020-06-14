Под Сызранью агрессивные рыбаки вооружились косами

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:44:45+03:00

С помощью них они отстаивают свое право на насиженные места у Волги

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На берегу Волги у села Ольгино в Самарской области рыбаки вооружились косами. Все из-за наплыва в эти места конкурентов, которые занимают места получше, в том числе давно насиженные, пишет «Маленькая Сызрань». Старожилы этим недовольны, они выкосили себе места для удобной ловли рыбы и не пускают туда чужаков.

- Деды свои окна никому не отдают, мол, сами выкосили. Ездят с косой для подтверждения этого факта. Бери, дескать, косу и делай себе просвет. При этом коса также служит орудием устрашения для нахалов, кто занял место и не хочет уходить, - приводит портал слова одного из рыбаков.

Мужчина отмечает – места у Волги старожилы не арендовали, но реагируют на вторжение весьма агрессивно. До открытых столкновений, к счастью, дело не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU