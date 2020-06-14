«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли товарищеский матч на «Самара Арене» в закрытом режиме
«Крылья Советов» и казанский «Рубин» провели товарищеский матч на «Самара Арене». Игра проходила в закрытом режиме и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Никита Чернов, сообщает ТАСС.
После окончания поединка один тайм сыграли резервные составы команд.
Ранее сообщалось, что «КС» и «Рубин» провели секретный товарищеский матч в Казани, который завершился победой хозяев 3:1. Матч прошел в тот момент, когда официально такие встречи были запрещены.
Напомним, «Крылья Советов» возобновят сезон РПЛ матчем с «Ахатом». Встреча пройдет на «Самара Арене» 19 июня. Со стадиона за ней смогут наблюдать 10% зрителей от вместимости стадиона.
ИСТОЧНИК KP.RU