2020-06-14T14:33:07+03:00
Спорт

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли товарищеский матч на «Самара Арене» в закрытом режиме

Игра закончилась вничью 1:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ранее сообщалось, что «КС» и «Рубин» провели секретный товарищеский матч в Казани, который завершился победой хозяев 3:1.Ранее сообщалось, что «КС» и «Рубин» провели секретный товарищеский матч в Казани, который завершился победой хозяев 3:1.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» и казанский «Рубин» провели товарищеский матч на «Самара Арене». Игра проходила в закрытом режиме и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Никита Чернов, сообщает ТАСС.

После окончания поединка один тайм сыграли резервные составы команд.

Ранее сообщалось, что «КС» и «Рубин» провели секретный товарищеский матч в Казани, который завершился победой хозяев 3:1. Матч прошел в тот момент, когда официально такие встречи были запрещены.

Напомним, «Крылья Советов» возобновят сезон РПЛ матчем с «Ахатом». Встреча пройдет на «Самара Арене» 19 июня. Со стадиона за ней смогут наблюдать 10% зрителей от вместимости стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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