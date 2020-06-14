2020-06-14T15:06:15+03:00
Общество

В Самарской области рыбак поймал 26-килограммового толстолобика

По словам мужчины, ему пришлось побороться с крупной рыбой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Рыбак с трофеем. Фото: nazaderjke.ru/forum.Рыбак с трофеем. Фото: nazaderjke.ru/forum.
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В Самарской области подводный охотник поймал толстолобика на 26 кг. Фотографией трофея и историей мужчина поделился на одном из форумов.

- Глубина метров 11-11,5. Стал слышать непонятные звуки, будто сход крупной рыбы. Потом ощущение, что кто-то пролетел сверху. Поднимаю фонарь в толщу воды и вижу огромный хвост щуки (кроме хвоста ничего и не увидел). Мысли - вот это трофей! Отвожу ружье в сторону головы и стреляю. А дальше визг катушки. Давно его не слышал, - рассказывает про охоту мужчина.

По словам рыбака, ему пришлось побороться с крупной рыбой.

- Решил слегка притормозить линь рукой на всплытие, о чем потом и пожалел: разрезал мне линь перчатку и немного палец, - вспоминает рыбак. - Взялся за катушку, всплыл, и тут рыба немного успокоилась. Начал звать напарника, чтобы добил, т.к. не видел, как попал. Параллельно принялся потихоньку подтягивать к себе. И тут у рыбы открылось второе дыхание и начала она меня катать по Волге-матушке. Длилось это дело минуты три.

Позже выяснилось, что рыбак поймал толстолобика весом 26 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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