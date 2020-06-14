2020-06-14T17:02:38+03:00
Спорт

Президент БК «Самара»: «Если Единая лига ВТБ нас пригласит, мы будем готовы»

По словам Камо Погосяна, коронавирус может ударить по ряду клубов, «Самара» может занять чье-то место
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Самара» - чемпион Суперлиги сезона 2018/2019, а также обладатель Кубка России этого сезона. Фото: БК «Самара».«Самара» - чемпион Суперлиги сезона 2018/2019, а также обладатель Кубка России этого сезона. Фото: БК «Самара».
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Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян рассказал, при каких условиях команда может попасть в Единую лигу ВТБ. По его словам, коронавирус может ударить по некоторым клубам лиги и руководство турнира может обратиться к «Самаре» с предложением пополнить состав участников.

- Давайте посмотрим, сколько команд смогут официально подтвердить свое участие в турнире на следующий год. Может, лига еще сама нас пригласит. Мы будем готовы. Понятно, что нам нужно будет укреплять состав, но мы уже не раз доказывали, что по крайней мере своим российским ростером мы уже амбициозны и конкурентноспособны. При этом подавать заявку на вступление в Единую лигу мы будем только в том случае, если руководство региона поставит такую задачу. Это зависит от многих факторов - все-таки есть наше желание, а есть регламент Единой лиги. Сегодня мы комплектуемся под Суперлигу, но наше желание играть в лиге ВТБ большое, и если будет стоять вопрос, готовы ли мы пополнить турнир, то мы готовы. - приводит слова Камо Погосяна баскетбольный блог «Перехват».

Ранее сообщалось, что главное препятствие «Самары» на пути в лигу ВТБ – отсутствие современной арены. По словам президента волжского клуба, арена готова на 70% и примерно через год она будет работать.

Напомним, «Самара» - чемпион Суперлиги сезона 2018/2019, а также обладатель Кубка России этого сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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