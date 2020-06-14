Средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре выросла

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:52:45+03:00

Она поднялась на 54 рубля по сравнению с концом прошлого года

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Стала известна средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре, которую власти города используют для расчета соцвплат. Во втором квартале этого года эта цифра – 48 937 рублей. Именно она указана в документе, который подписан главой Самары Еленой Лапушкиной.

По сравнению с декабрем прошлого года эта сумма выросла на 54 рубля – тогда за квадратный метр жилья в городе давали в среднем 48 883 рубля.

Среднюю стоимость квадратного метра жилья используют для расчета размера социальных выплат муниципальных работников, которым положена квартира, многодетным семьям (от пяти более детей) и гражданам, которые имеют право на получение жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU